Cronaca 1091

Caltanissetta. Lettore di Seguo News replica a poste italiane: "Mi sarei aspettato che chiedessero scusa e non che accampassero scuse"

In sei punti il nostro lettore, che non si ritiene soddisfatto dalla replica di Poste Italiane, spiega perché non condivide quanto affermato

Redazione

Gentile Direttore,

mi permetto di chiedere nuovamente ospitalità - per l'ultima volta - al Suo giornale per replicare alla risposta di Poste Italiane, totalmente inesatta, alla mia lettera di protesta del primo febbraio.

1. Prima di scrivere che sarebbero stati rispettati i limiti nelle presenze in sala imposti dalla legge, Poste Italiane dovrebbe indicare la norma specifica e spiegare perché in sala c'erano una decina di posti a sedere se dieci persone non sono ammesse in sala. Levino le sedie, allora.

2. Poste Italiane dovrebbe spiegare perché hanno consentito o costretto 7-8 persone a restare circa un'ora nello spazio (2 metri per 4 circa) tra le due porte automatiche, non potendo esse stare al freddo.

3. L'app di cui parla Poste Italiane ha difficoltà di funzionamento (che sono disposto a spiegare) e comunque non è obbligatoria per accedere al servizio pubblico né avrebbe dovuto impedire di poter prendere il numero per potere accedere ordinatamente agli sportelli senza consentire a diversi utenti di saltare la fila asserendo senza prova di avere una prenotazione.

4. Tre ore di attesa sono comunque troppe.

5. I dipendenti di Poste Italiane, app o non app, sono tenuti ad essere educati e non possono né gridare né cacciare gli utenti dalla sala senza un fondato motivo, che non c'era. In un'impresa privata il dipendente che grida o caccia i clienti viene quanto meno sanzionato.

6. Concludo dicendo che da Poste Italiane mi sarei aspettato che chiedesse scusa e non che accampasse scuse: ma forse è chiedere troppo.

La saluto cordialmente

Lettera firmata



