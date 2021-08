Cronaca 198

Caltanissetta, lettera di un cittadino: "Centro storico tra rifiuti e topi, l'amministrazione comunale intervenga"

La lettera, che di seguito riportiamo, è a firma di un cittadino nisseno, Salvatore Lauria

Redazione

01 Agosto 2021 16:22

Lettera aperta. Avendo già più volte segnalato il disagio dovuto dal disservizio causato dalla ditta Dusty di Caltanissetta che si occupa della raccolta dei rifiuti, purtroppo ad oggi riscontro un peggioramento della situazione igienico sanitaria per la salute degli abitanti e tutti i cittadini. Vorrei far notare all'amministrazione in carica, che abitando in centro storico (come si evince dalle foto allegate) siamo tra la via Barone di Figlia e la Via Berengario Gaetani. Dove vi sono Pizzerie Ristoranti e bar e punti di ritrovo serali, che la sera mettono i tavoli all'aperto tra rifiuti e topi, non mi sembra un bel vedere e sentire i cattivi odori emanate dai i rifiuti in macerazione.

Le strade del centro storico che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della città, invece sono invivibile e impraticabili, dove si è costretti a camminare sugli escrementi di piccione e dei cani, non si vedono da anni le autobotti che ripulivano la città,ci sarebbe bisogno di igienizzare tutte la strade del centro ma fatte bene. Un cittadino stanco di vedere la propria città in declino quasi irreparabile. Nel ringraziare l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Salvatore Lauria



