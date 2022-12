Attualita 886

Caltanissetta, le Vincenziane portano cuccia e arancine ai ragazzi dell'Istituto Penale Minorile

Anche quest'anno non hanno mancato l'appunamento con la tradizionale festa di Santa Lucia

Redazione

I gruppi delle Vincenziane di Caltanissetta presiedute da Mirella Campione come ogni anno hanno portato la cuccia all’istituto minorile in occasione della festa di Santa Lucia. A Caltanissetta le Vincenziane gestiscono la Casa di Gerico, a San Pio X, il doposcuola per i ragazzi, svolgono il loro volontariato a San Biagio, San Giuseppe e alla Grazia. L'assistente diocesano delle vincenziane è padre Alessandro Giambra che è anche cappellano dell'Istituto Penale Minorile. "Le Vincenziane - spiega padre Alessandro - durante l'anno vengono diverse volte. Hanno portato le muffolette di San Martino, animano la Messa nel periodo di Pasqua, aiutano i ragazzi più in difficoltà, e si è creato un rapporto strettissimo con i ragazzi carcerati. Una volta al mese si riuniscono alla Grazia per dire la messa. Fino a quando c'erano le figlie della carità lì c'era il centro, il cuore. E ancora portano avanti questo carisma così bello e significativo per la povertà. Aiutano anche i carcerati di San Cataldo dove giorno 17 il vescovo celebrerà la Messa".



