Caltanissetta, le reazioni dopo le dimissioni di Giarratana: "Il centrodestra perde un politico portatore di valori"

Le esternazioni di Oscar Aiello, capogruppo della Lega, in vista anche della prossima competizione alle Amministrative

Redazione

“Apprendo con dispiacere le dimissioni da consigliere comunale dell’ing. Michele Giarratana, leale mio competitor in occasione delle Amministrative del 2019 e preparato collega in Aula Consiliare. Il centrodestra perde, spero solo provvisoriamente, un politico portatore di valori, ideali e competenze necessarie per dare alla Città di Caltanissetta un Governo cittadino in linea con quello regionale e nazionale. Anche Michele Giarratana sarà utile per la sperata vittoria del 2024, il centrodestra sia inclusivo e lo coinvolga” - lo dichiara il Capogruppo della Lega al Comune di Caltanissetta, Oscar Aiello, candidato sindaco di Caltanissetta contro Michele Giarratana alle ultime elezioni del 2019.

“Ringrazio Michele per la collaborazione in Consiglio Comunale in questi ultimi anni, a lui auguro buon lavoro e un prossimo ritorno da protagonista nella politica nissena”, conclude.



