Attualita 158

Caltanissetta, le lingue classiche al Liceo Mignosi: un esperimento digitale

I web tools, come per magia, si sono piegati allo straordinario messaggio morale di Platone e di Lucio Anneo Seneca

Redazione

30 Marzo 2021 09:16

La pandemia lancia continue sfide agli uomini e alle donne di questo tempo che possono rispondere o con la rassegnata monotonia delle azioni quotidiane o con una volontà audace di raccogliere quello che di buono può presentare. In primo piano gli studenti e i docenti sono, ormai da più di un anno, i pionieri di nuove frontiere che, nella specificità dei ruoli, la pandemia ha coinvolto, costringendoli, a sperimentare nuovi percorsi e strategie che non lasciassero spazio alla noia o all’assuefazione.

Ecco che la soluzione nella quinta classe del Liceo Classico Paritario “P. Mignosi” di Caltanissetta ha trovato riscontro nel connubio fra tradizione umanistica e contemporaneità, in un percorso poliedrico di didattica innovativa che, intrapresa quasi per gioco, è divenuta l’anima del progetto di un sito. Con la sua creazione si è voluto dare una risposta alla crisi epocale del XXI secolo. I web tools, come per magia, si sono piegati allo straordinario messaggio morale di Platone e di Lucio Anneo Seneca. Con grande entusiasmo, si sono riaccesi interessi, emozioni, curiosità e così, venuto fuori dalla solitudine, l’arcipelago-classe ha dispiegato le intelligenze e i cuori sulle infinite potenzialità che l’uomo possiede di tessere relazioni sane e genuine.

Gli studenti, ognuno secondo le proprie attitudini, si sono dedicati chi a spiegare il problema ontologico del male, per esempio mediante l’ideazione di un fumetto o a tentare di spiegare la filosofia ai bambini. Alcuni si sono appassionati a “fare politica"; qualche altro si è lamentato; altri ancora hanno impiegato massima diligenza. Tutti, però, sono venuti allo scoperto, in modo naturale, con le loro incertezze, i loro dubbi, le paure e le speranze. E questo è stato l’intento iniziale a cui ha teso l’azione didattica del loro professore di latino e greco, Andrea Salvatore Alcamisi che, come Pollicino, ha voluto suggerire una possibile via di ritorno verso casa, gettando delle mollichine di pane nel fitto bosco delle incertezze presenti, certo di una ricaduta ottimisticamente improntata alla speranza in un futuro migliore, in un lieto fine, per la scuola prima e per la società poi.

Di seguito il Link del sito realizzato attraverso una metodologia innovativa e collaborativa che ha consentito di coniugare le nuove tecnologie con gli studi classici e di far sviluppare sia le competenze disciplinari che le soft skills degli studenti.

https://sites.google.com/lic.../platone-seneca-uomo/domvs...

Gli studenti che hanno lavorato al sito sono i seguenti: Mattia Augello, Michele Cammarata, Davide Cammilleri, Antonio Castiglione, Federico Nicosia, Maria Paola Randisi, Francesca Savio, Denis Lucien Vierescu.



