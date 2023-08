Attualita 3281

Caltanissetta, le ex studentesse della VC Liceo Psico pedagogico festeggiano i 30 anni dal diploma

Un mare di ricordi, alcuni anche molto commossi come quello dell'ex preside dell'Istituto, il prof. Sergio Mangiavillan

Redazione

"Quelli che erano compagni di classe veri, quelli vicini di banco, quelli che stanno dietro, quelli sì che te li ricordi" scriveva Andrea Camilleri. Così è anche per le allieve della VC Liceo Psico Pedagogico, classe 1993, che si sono ritrovate "quasi tutte" ieri sera in un noto locale nisseno per condividere il percorso umano e professionale compiuto in questi trent'anni. Trent'anni in un soffio di vento, che ha portato alcune di queste "ragazze" in continente, si direbbe, ma sempre con il cuore circondato dal mare. Un mare di ricordi, alcuni anche molto commossi come quello dell'ex preside dell'Istituto, il prof. Sergio Mangiavillano. Non sono mancate risate, imitazioni e rievocazioni di alcuni dei momenti più significativi di quella crescita umana fondamentale che si compie a scuola e che sancisce il passaggio all'età adulta, alla formazione del cittadino, quanto mai importante in questo frangente sociale. Molte ex allieve dedicano adesso la propria vita al benessere sociale e alla cura delle persone: sono insegnanti, operatrici sociali, professioniste sanitarie, madri. E sono state felici di ritrovarsi ancora una volta insieme, in quella piccola famiglia che era la loro classe di una volta. Nella foto (da sinistra: Monia Spanó, Vanna La Greca, Valentina Botta, Adele Bellavia, Egizia Arianna Palmeri, Barbara Randazzo, Francesca Arena, Danila Iannello, Rosalia Rinaldi, Pierangela Pace, Monica Dell’Utri, Maria Tuttoilmondo)



