Cronaca

Caltanissetta, l'avvocato Sergio Iacona ricoverato dopo un malore: "Grazie a tutti per la vicinanza a giorni tornerò alla vita di sempre"

Raggiunto telefonicamente dalla redazione e con il suo solito buon umore ha raccontato l'accaduto

Rita Cinardi

E' ancora ricoverato all'ospedale Sant'Elia l'avvocato Sergio Iacona in seguito al malore accusato mercoledì sera e di cui aveva dato notizia la pagina facebook della Nissa. Iacona, presidente della società biancoscudata, è stato ricoverato nel reparto di cardiologia dell'ospedale Sant'Elia dove è stato sottoposto ad un intervento e sta continuando la sua degenza. Raggiunto telefonicamente dalla redazione e con il suo solito buon umore ha raccontato l'accaduto sottolineando la grande professionalità dei medici del reparto che lo stanno curando. "Adesso continuerò i miei accertamenti - dice Sergio Iacona - ma non vedo l'ora di tornare alla mia vita di sempre, cosa che accadrà molto presto. Colgo l'occasione per ringraziare i tantissimi che in questi giorni mi hanno fatto sentire la loro vicinanza con messaggi, telefonate e sui social".



