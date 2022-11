Politica 737

Caltanissetta, l'avvocato Salvatore Amico è il nuovo segretario cittadino di Italia Viva

Il professionista subentra a Pierluigi Borsalino. Riconfermati il vicesegretario Giuseppe Miraglia e Giuseppe Gruttadauria quale responsabile organizzativo

Redazione

Nella giornata di sabato 29 ottobre, nell'ottica del costante avvicendamento nelle cariche rappresentative, si è riunita l'assemblea degli iscritti che ha eletto l'avvocato Salvatore Amico quale nuovo segretario cittadino del partito. Sono stati riconfermati il vice segretario Giuseppe Miraglia con ulteriori funzioni di tesoriere e Giuseppe Gruttadauria quale responsabile organizzativo. Un ringraziamento particolare, da parte di Italia Viva va al dott. Pierluigi Borsalino, segretario cittadino uscente, per la serietà, la professionalità e l'impegno con cui ha sempre svolto il proprio incarico. Salvatore Amico, avvocato, 45 anni, padre di due figli, ha accettato l'incarico con la consapevolezza del soddisfacente risultato dell'appena trascorso momento elettorale e della delicata fase politica a livello territoriale che il partito nisseno si accinge ad affrontare. "La fiducia che mi è stata concessa mi inorgoglisce e mi motiva tanto. Spero di rivelarmi all'altezza del compito che avete voluto affidarmi e confido nella collaborazione di ciascuno di voi" Queste le prime parole di ringraziamento del nuovo segretario. E' attesa nei prossimi giorni l'elezione del segretario cittadino "rosa" in conformità alle norme statutarie di "Italia Viva" che prevede la duplicità di genere per ogni carica al proprio interno.



