Cronaca 3521

Caltanissetta, l'avvocato Adriana Vella è il nuovo difensore d'ufficio di Messina Denaro: "Non ho paura"

"Messina Denaro è un imputato come gli altri e lo difenderò come farei per chiunque altro" ha detto la professionista nominata questa mattina

Rita Cinardi

23 Marzo 2023 11:33 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-lavvocato-adriana-vella-e-il-nuovo-difensore-dufficio-di-messina-denaro-non-ho-paura Copia Link Condividi Notizia

L’avvocato Adriana Vella è stata nominata difensore d’ufficio del boss mafioso Matteo Messina Denaro. La legale ha chiesto un termine a difesa al fine di studiare il fascicolo tenuto conto che è stata nominata questa mattina. L’udienza del processo, in cui il boss è imputato di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio, è stata rinviata al 25 maggio, alle ore 9.30, sempre nell’aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta. Anche in questo caso sarà riattivato il videocollegamento con il carcere de L’Aquila dove Matteo Messina Denaro è detenuto.

“Messina Denaro è un imputato come gli altri e lo difenderò come farei per chiunque altro”. Lo ha detto l’avvocato Adriana Vella nominata difensore d’ufficio di Matteo Messina Denaro al termine dell’udienza di oggi. “Il fascicolo è molto ampio – ha aggiunto l’avvocato Vella - e quindi devo studiarlo. Io non ho paura, se una fa il proprio lavoro non deve temere nulla. Mi spaventa solo l’impegno che dovrò affrontare in questi giorni ma non il fatto che difendo Messina Denaro”.



L'avvocato Adriana Vella è stata nominata difensore d'ufficio del boss mafioso Matteo Messina Denaro. La legale ha chiesto un termine a difesa al fine di studiare il fascicolo tenuto conto che è stata nominata questa mattina. L'udienza del processo, in cui il boss è imputato di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio, è stata rinviata al 25 maggio, alle ore 9.30, sempre nell'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta. Anche in questo caso sarà riattivato il videocollegamento con il carcere de L'Aquila dove Matteo Messina Denaro è detenuto. "Messina Denaro è un imputato come gli altri e lo difenderò come farei per chiunque altro". Lo ha detto l'avvocato Adriana Vella nominata difensore d'ufficio di Matteo Messina Denaro al termine dell'udienza di oggi. "Il fascicolo è molto ampio - ha aggiunto l'avvocato Vella - e quindi devo studiarlo. Io non ho paura, se una fa il proprio lavoro non deve temere nulla. Mi spaventa solo l'impegno che dovrò affrontare in questi giorni ma non il fatto che difendo Messina Denaro".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare