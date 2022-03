Attualita 907

Caltanissetta, lavori sul serbatoio Sant'Elia: niente acqua domani in alcuni quartieri

I principali disagi si verificheranno soprattutto nella zona Centro-Balate

Redazione

Al fine di consentire l’esecuzione di alcuni interventi necessari e improrogabili all’interno del serbatoio Sant’Elia, domani martedì 22 marzo non potrà essere garantita la distribuzione nella zona Centro-Balate del territorio di Caltanissetta. La distribuzione riprenderà regolarmente mercoledì 23 marzo.

Dalle 7 di domani, mercoledì 23 marzo, sarà invece interrotto l’esercizio dell’acquedotto Madonie Ovest per eseguire un intervento di manutenzione urgente in contrada Iannigallo. Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, sospenderà la distribuzione nella stessa giornata di mercoledì 23 nel territorio del comune di Montedoro. La distribuzione si prevede che riprenderà regolarmente giovedì 24 marzo



