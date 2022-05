Eventi 194

Caltanissetta, l'Avis organizza un galà di ballo per sensibilizzare sulla donazione del sangue

L'appuntamento è domenica 8 Maggio alle ore 18:30. Dodici scuole di ballo si esibiranno al Palacannizzaro

Redazione

07 Maggio 2022 19:45 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-lavis-organizza-un-gala-di-ballo-per-sensibilizzare-sulla-donazione-del-sangue Copia Link Condividi Notizia

Domenica 8 Maggio, AVIS ha organizzato un galà di ballo. A renderlo noto è il vicepresidente dell'associazione Antonio Carta. All'evento prenderanno parte 12 scuole di ballo invitate ad esibirsi al palacannizzaro di Caltanissetta.

Il tutto per promuovere e sensibilizzare i cittadini sull'importanza della donazione del sangue. "La nostra campagna - spiega Antonio Carta - serve a far capire e far comprendere l'importanza di questo Nobile gesto, a tutte le persone che parteciperanno e assisteranno a questa bellissima serata. L'ingresso è gratuito per tutti. L'appuntamento è domenica 8 Maggio alle ore 18:30 al palacannizzaro di Caltanissetta".



Domenica 8 Maggio, AVIS ha organizzato un galà di ballo. A renderlo noto è il vicepresidente dell'associazione Antonio Carta. All'evento prenderanno parte 12 scuole di ballo invitate ad esibirsi al palacannizzaro di Caltanissetta.

Il tutto per promuovere e sensibilizzare i cittadini sull'importanza della donazione del sangue. "La nostra campagna - spiega Antonio Carta - serve a far capire e far comprendere l'importanza di questo Nobile gesto, a tutte le persone che parteciperanno e assisteranno a questa bellissima serata. L'ingresso è gratuito per tutti. L'appuntamento è domenica 8 Maggio alle ore 18:30 al palacannizzaro di Caltanissetta".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare