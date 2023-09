Attualita 2645

Caltanissetta, Laura Zurli nominata reggente dell'Istituto "Senatore Angelo Di Rocco"

Il nuovo incarico viene salutato con dei post di bevenuto sulle pagine di tre istituti scolastici

Redazione

Laura Zurli è il nuovo dirigente scolastico dell'Istituto "Senatore Angelo Di Rocco" di Caltanissetta in qualità di reggente. La professoressa Zurli continua infatti ad essere dirigente anche dell'Istituto "Sebastiano Mottura" di Caltanissetta. A dare il benvenuto con diversi post su facebook sono gli istituti Alberghiero e Agrario di Caltanissetta e il professionale Agrario di San Cataldo. "La nostra comunità scolastica - si legge - saluta e accoglie il nuovo DS prof.ssa Laura Zurli che dà inizio all’anno scolastico e a nuova esperienza di dirigenza. Iniziamo il nuovo Anno Scolastico nella certezza di una serena e proficua collaborazione, nella convinzione che la capacità professionale della Preside Zurli, unita al contributo di tutti, possa offrire agli studenti una positiva opportunità di crescita umana, culturale e formativa, all’insegna di una didattica sempre innovativa, in una scuola in cui equità e inclusione sono principi cardine di una azione educativa che ha sempre messo al centro dell’attenzione i bisogni di ogni singolo studente.L'IIS Di Rocco porge al DS. i complimenti per il mandato assegnatogli, con gli auguri di buon lavoro".



