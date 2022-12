Cronaca 2709

Caltanissetta, lastre posizionate su scavi forano pneumatici delle auto: diverse le richieste di soccorso

In serata la ditta che si occupa del soccorso dei mezzi sarebbe già stata chiamata per sei volte

Rita Cinardi

Grandi lastre per permettere il transito dei veicoli ma che in realtà bucano gli pneumatici delle auto. E' quanto ci segnala un nostro lettore che questa sera è incappato in una "trappola" che avrebbe già danneggiato altri automobilisti. "All'altezza della intersezione della Ss640, nei pressi di Scaringi - ci scrive - la ditta ha effettuato dei lavori di scavo sulla sede stradale e ha posizionato delle grandi lastre di ferro per permettere il transito dei veicoli.

Purtroppo si è verificato lo scoppio degli pneumatici probabilmente dovuti a queste lastre di ferro mal posizionate i cui spigoli forano le gomme". In serata la ditta Leonardi, che si occupa del soccorso dei mezzi, sarebbe già stata chiamata per sei volte.



