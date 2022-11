Salute 220

Caltanissetta, l'associazione "Noi per la salute" indice un'assemblea cittadina

L’assemblea si terrà a Caltanissetta il 5 Dicembre alle ore 17,30 nella Casa delle Culture e del Volontariato sita in Via Xiboli 310

Redazione

L’Associazione di Promozione Sociale “ Noi per la salute “- Tina Anselmi comunica che ha indetto una assemblea cittadina che avrà come tema la presentazione all’opinione pubblica delle finalità e delle attività che si prefigge di perseguire nell’ambito della promozione alla salute. Porgiamo il nostro invito alla cittadinanza, alle associazioni di volontariato e ai comitati di quartiere. L’assemblea si terrà a Caltanissetta il 5 Dicembre alle ore 17,30 nella Casa delle Culture e del Volontariato sita in Via Xiboli 310. Il Consiglio Direttivo Presidente Pippo Pastorello; Vice Presidente Michele Rizzo; Segretaria Ilaria Insisa; Tesoriere Ermanno Pasqualino; Consigliere Gian Bruno Lo Porto.



