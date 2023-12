Attualita 220

Caltanissetta, l'associazione nazionale dei vigili del fuoco ospite del Cirs per un corso sulla sicurezza

Gli studenti sono scesi in cortile dove era parcheggiato un mezzo polivalente dei Vigili del Fuoco

Redazione

12 Dicembre 2023 12:46 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-lassociazione-nazionale-dei-vigili-del-fuoco-ospite-del-cirs-per-un-corso-sulla-sicurezza Copia Link Condividi Notizia

La direttrice del Cirs Michela Nicosia invita per un incontro sulla sicurezza l'associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta. Il presidente Natale Collacchi con la attiva partecipazione dei soci Raimondo Caruso e Franco Bunoni e la collaborazione dei soci Biagio Cassetti, Filippo Locascio, Paolo D'Agostino e la documentazione fotografica di Giuseppe Lo Cascio, ha dato via ad un incontro di rara intensità che ha visto gli alunni del Cirs incuriosirsi alle molteplici attività svolte dai Vigili del Fuoco.

Dopo i saluti del geom Franco Turco delegato dal Comandante Salvatore Rizzo, sono stati composti due gruppi omogenei di alunni in ragione delle loro età e sono state proiettate delle immagini che riprendevano i Vigili del Fuoco intenti alle operazioni di soccorso in situazioni di pericolo. I ragazzi hanno rivolto domande e fatto considerazioni mostrando interesse anche in prospettiva di un futuro impegno lavorativo e di volontariato.

Successivamente sono scesi in cortile dove era parcheggiato un mezzo dei Vigili del Fuoco. Un mezzo polivalente dotato di attrezzature tecniche di soccorso e anche dotato di pompa collegata a un serbatoio idrico. I ragazzi lo hanno invaso anche salendo in cabina e toccando con mano le attrezzature. Quindi sono state commentate tutte le attrezzature caricate sul mezzo e descritta la loro funzione.

Alla fine dell'incontro, la direttrice ha ringraziato gli intervenuti offrendo un dolcino realizzato dai ragazzi. Questa interessante manifestazione si è concretizzata grazie alla sollecitazione del Cirs che ha richiesto all'associazione di poter intervenire a questo incontro ed è stata arricchita dalla presenza del personale e degli automezzi del Comando dei Vigili del Fuoco.



La direttrice del Cirs Michela Nicosia invita per un incontro sulla sicurezza l'associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta. Il presidente Natale Collacchi con la attiva partecipazione dei soci Raimondo Caruso e Franco Bunoni e la collaborazione dei soci Biagio Cassetti, Filippo Locascio, Paolo D'Agostino e la documentazione fotografica di Giuseppe Lo Cascio, ha dato via ad un incontro di rara intensità che ha visto gli alunni del Cirs incuriosirsi alle molteplici attività svolte dai Vigili del Fuoco. Dopo i saluti del geom Franco Turco delegato dal Comandante Salvatore Rizzo, sono stati composti due gruppi omogenei di alunni in ragione delle loro età e sono state proiettate delle immagini che riprendevano i Vigili del Fuoco intenti alle operazioni di soccorso in situazioni di pericolo. I ragazzi hanno rivolto domande e fatto considerazioni mostrando interesse anche in prospettiva di un futuro impegno lavorativo e di volontariato. Successivamente sono scesi in cortile dove era parcheggiato un mezzo dei Vigili del Fuoco. Un mezzo polivalente dotato di attrezzature tecniche di soccorso e anche dotato di pompa collegata a un serbatoio idrico. I ragazzi lo hanno invaso anche salendo in cabina e toccando con mano le attrezzature. Quindi sono state commentate tutte le attrezzature caricate sul mezzo e descritta la loro funzione. Alla fine dell'incontro, la direttrice ha ringraziato gli intervenuti offrendo un dolcino realizzato dai ragazzi. Questa interessante manifestazione si è concretizzata grazie alla sollecitazione del Cirs che ha richiesto all'associazione di poter intervenire a questo incontro ed è stata arricchita dalla presenza del personale e degli automezzi del Comando dei Vigili del Fuoco.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare