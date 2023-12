Cronaca 294

Caltanissetta, l'associazione DonneXStrada lancia la proposta dei "punti viola" per combattere la violenza

Si tratta di esercizi commerciali sensibilizzati e formati contro la violenza di genere pronti ad accogliere chiunque

Redazione

L'Associazione DonneXStrada ha una missione chiara: offrire supporto e strumenti concreti per contrastare e prevenire la violenza di genere. Con l'iniziativa dei Punti Viola (a oggi ce ne sono 150 in tutta Italia) potrebbero creare luoghi sicuri nelle strade di Caltanissetta. DonneXStrada è un'associazione impegnata nel fornire aiuto alle vittime di violenza di genere mirando a creare una rete solida, sia online che sul territorio, per coinvolgere attivamente la comunità nella lotta contro la violenza e nella difesa dei diritti fondamentali di ogni individuo.

Gli obiettivi sono: Sicurezza Attiva: Attivare una rete di cittadini e organizzazioni per intervenire in difesa delle donne a rischio di violenza nelle strade. Educazione e Sensibilizzazione: Informare la società su questioni di violenza e discriminazione di genere, coinvolgendo professionisti e cittadini per creare un ambiente sicuro e favorevole per tutti. Promozione di Politiche Protettive: Collaborare con le istituzioni per promuovere politiche pubbliche che garantiscano la sicurezza delle donne. Supporto Psicologico: Offrire assistenza e supporto psicologico alle persone colpite da violenza e discriminazione.

All'interno dei loro obiettivi troviamo i Punti Viola: luoghi sicuri all'interno della comunità. Questi punti sono esercizi commerciali sensibilizzati e formati contro la violenza di genere, pronti ad accogliere e supportare chiunque si trovi in situazioni di difficoltà. Un Punto Viola è un punto di riferimento nel territorio, con personale formato per gestire diverse situazioni di difficoltà. La formazione è fornita da professionisti legali e psicologici, garantendo un supporto competente e sensibile. L’obiettivo generale è quello di attivare il singolo cittadino nel contrastare la violenza partendo proprio dal territorio e dalla costruzione di una rete che possa sostenere le vittime. I Punti Viola possono essere negozi di qualsiasi tipo, pizzerie, farmacie, e via discorrendo.

In Sicilia esistono soltanto 5 Punti Viola e tutti situati nelle zone costiere. Possiamo iniziare a dare un segnale nell'entroterra siciliano, cominciando dalla nostra città di Caltanissetta.



