Caltanissetta, l'associazione civici volontari antincendio Xirbi dona generi alimentari ai più bisognosi

Sono state donate circa 25 buste, con all'interno diversi prodotti di prima necessità

Redazione

La solidarietà non si ferma in città. L’associazione civici volontari antincendio Xirbi di Caltanissetta si è riunita per donare ai meno abbienti, tramite la parrocchia del SS Crocifisso e S. Isidoro di Borgo Petilia, generi alimentari di prima necessità augurando buone feste. Sono state donate circa 25 buste, con all'interno diversi prodotti, che serviranno a far trascorre giornate più serene a coloro che ne hanno bisogno.



