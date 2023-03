Cronaca 874

Caltanissetta, l'assistente capo della Polizia Giuseppe Randazzo va in pensione

E' stato assegnato a servizi fuori sede in occasione di eventi internazionali quali G8 e simili, ricevendo riconoscimenti ed onorificenze

Redazione

Oggi 1 marzo l’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Giuseppe Randazzo, in forza alla Questura di Caltanissetta, ha lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di età. L’assistente Randazzo è entrato in polizia nel 1989; nel corso della sua carriera ha prestato servizio alla Questura di Catania – Commissariato di P.S. di Adrano e alla Questura di Agrigento – Commissariato di P.S. di Canicattì, dove ha svolto servizi di controllo del territorio. Trasferito a Caltanissetta nel 1993, fino ai giorni nostri, ha svolto servizi di scorta e tutela a Magistrati e altre personalità a rischio sottoposte a misure di protezione. Nel corso della sua permanenza all’ufficio scorte della Questura nissena è stato assegnato a servizi fuori sede in occasione di eventi internazionali quali G8 e simili, ricevendo riconoscimenti ed onorificenze. Il Questore Emanuele Ricifari ha rivolto un affettuoso ringraziamento all’assistente Randazzo che, con il suo apporto di elevato livello professionale, ha contribuito all’operato della Polizia di Stato di Caltanissetta sempre più votato al servizio del cittadino.



© Riproduzione riservata

