Politica 930

Caltanissetta, l'assessore Ettore Garozzo rassegna le sue dimissioni

L'amministratore della giunta Gambino lo ha annunciato sulla sua pagina facebook

Rita Cinardi

"Ieri, alle ore 08:57, ho inviato una PEC alla segreteria del Sindaco con la quale comunico la restituzione delle mie deleghe assessoriali nelle sue mani per coerenza con la mia storia politica in città e per sancire definitivamente la non condivisione di metodiche dicotomiche internamente alla Giunta. Certo che, nonostante la mia assenza, loro potranno continuare ad operare al meglio per il bene della città, auguro loro ottimo lavoro". Lo ha scritto sulla sua pagina facebook l'assessore Ettore Garozzo annunciando le sue dimissioni da assessore della giunta guidata da Roberto Gambino. Un post che, a parte la "non condivisione di metodiche dicotomiche", definizione che sfuggirà ai più, non chiarisce esattamente quali sono stati i motivi per cui Garozzo ha fatto questa scelta. Garozzo alle ultime elezioni aveva appoggiato la candidatura di Salvatore Messana, poi però nel novembre 2022 era entrato a far parte della giunta Gambino con diverse deleghe tra cui quella al Centro Storico. Un centro storico che però ad oggi non ha visto alcun miglioramento. Se ci siano stati contrasti o meno interni alla giunta, anche su queste tematiche, non è dato sapere. Probabilmente i protagonisti, sindaco e assessore, chiariranno nelle prossime ore.



