Caltanissetta, l'assessore Andaloro lancia l'iniziativa de "Il fiore sospeso"

Da oggi, all'ingresso principale del cimitero, si possono lasciare i fiori e chi ha difficoltà potrà prenderli

Redazione

L’assessore del Comune di Caltanissetta Cettina Andaloro, che tra le deleghe ha sia quella alle Politiche Sociali che ai Servizi cimiteriali, dopo il successo riscontrato l’anno scorso, anche quest’anno, in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, ha lanciato l’iniziativa “il fiore sospeso”. L’idea dell’assessora Andaloro è nata lo scorso anno per cercare di contrastare il fenomeno del furto dei fiori lasciati da chi si reca al Cimitero comunale per rendere omaggio ai propri cari. E, visto il successo ottenuto, anche quest’anno, sempre a proprie spese e non utilizzando risorse comunali, l’assessora della giunta Gambino ha riproposto l’iniziativa.

“#ilfioresospeso è un'iniziativa che ho lanciato lo scorso anno in risposta alle segnalazioni di cittadini e cittadine che hanno subito il furto dei fiori che avevano donato ai loro cari. Da oggi, all'ingresso principale del cimitero, chi vuole potrà donare dei fiori e chi ha qualche difficoltà potrà prenderli” scrive sul proprio profilo social l’assessora Andaloro.



