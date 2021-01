Cronaca 6953

Caltanissetta, lasciata sola a Capodanno donna minaccia di gettarsi dall'ottavo piano: salvata dalla polizia

L'episodio si è verificato intorno alle 17.20 quando alcune persone hanno notato la donna seduta sulla ringhiera

Rita Cinardi

02 Gennaio 2021 18:57

Salvata in extremis da due poliziotti che sono riusciti prima a distrarla per poi prenderla al volo prima che precipitasse dall'ottavo piano. Oggi pomeriggio una donna di Caltanissetta di 53 anni aveva deciso di farla finita ma per fortuna gli agenti l'hanno fatta desistere dall'insano proposito e alla fine è stata trasportata all'ospedale Sant'Elia dove sarà sottoposta ad una consulenza psichiatrica. L'episodio si è verificato intorno alle 17.20 quando alcune persone hanno notato la donna seduta sulla ringhiera della sua casa all'ottavo piano di un palazzo in via Alcide De Gasperi. La 53enne, a quanto pare, voleva farla finita per via delle liti con i familiari i quali l'avrebbero lasciata completamente sola il giorno di Capodanno. Sul posto, allertati dai residenti, sono arrivati i poliziotti di una delle Volanti in servizio, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Mentre i pompieri hanno provveduto a sistemare il cuscino gonfiabile sotto il palazzo, altri vigili del fuoco insieme ai poliziotti sono saliti. Una volta aperta la porta dell'appartamento gli agenti hanno cominciato a parlare con la donna che, seduta di schiena sulla ringhiera, chiedeva loro di non avvicinarsi. Uno dei due poliziotti si è avvicinato e con mossa fulminea l'ha afferrata evitando una caduta che con tutta probabilità sarebbe stata fatale.

Salvata in extremis da due poliziotti che sono riusciti prima a distrarla per poi prenderla al volo prima che precipitasse dall'ottavo piano. Oggi pomeriggio una donna di Caltanissetta di 53 anni aveva deciso di farla finita ma per fortuna gli agenti l'hanno fatta desistere dall'insano proposito e alla fine è stata trasportata all'ospedale Sant'Elia dove sarà sottoposta ad una consulenza psichiatrica. L'episodio si è verificato intorno alle 17.20 quando alcune persone hanno notato la donna seduta sulla ringhiera della sua casa all'ottavo piano di un palazzo in via Alcide De Gasperi. La 53enne, a quanto pare, voleva farla finita per via delle liti con i familiari i quali l'avrebbero lasciata completamente sola il giorno di Capodanno. Sul posto, allertati dai residenti, sono arrivati i poliziotti di una delle Volanti in servizio, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Mentre i pompieri hanno provveduto a sistemare il cuscino gonfiabile sotto il palazzo, altri vigili del fuoco insieme ai poliziotti sono saliti. Una volta aperta la porta dell'appartamento gli agenti hanno cominciato a parlare con la donna che, seduta di schiena sulla ringhiera, chiedeva loro di non avvicinarsi. Uno dei due poliziotti si è avvicinato e con mossa fulminea l'ha afferrata evitando una caduta che con tutta probabilità sarebbe stata fatale.

Fiocco rosa all'ospedale Sant'Elia: è Matilde la prima nata del 2021 a Caltanissetta

News Successiva Coronavirus. In Sicilia casi in discesa ma pochi tamponi, impennata di ricoveri

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare