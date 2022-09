Cronaca 4327

Caltanissetta, lascia la moto all'autolavaggio e la ritrova scolorita: scoppia la lite tra cliente e operaio

Secondo il cliente dell'autolavaggio sarebbero stati utilizzati prodotti troppo aggressivi che avrebbero provocato il danno

Rita Cinardi

Una lite tra cliente e un operaio è degenerata all'interno di un autolavaggio cittadino tanto che, alla fine, è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Il proprietario di una moto di grossa cilindrata si era recato nell'autolavaggio per fare pulire la sua due ruote e magari vederla tornare come nuova. Qualche ora dopo averla lasciata è tornato per riprenderla ma, a suo dire, la carrozzeria si era scolorita. Secondo il cliente dell'autolavaggio, infatti, sarebbero stati utilizzati prodotti troppo aggressivi che avrebbero provocato il danno. Piccato, l'operaio, ha risposto che i detergenti usati sono sempre gli stessi e che la moto già da prima presentava un colore non uniforme. A quel punto sono volate parole grosse tra cliente e dipendente dell'autolavaggio tanto che sono state chiamate le forze dell'ordine, giunte sul posto poco dopo. Gli agenti hanno riportato la calma e informato il cliente che qualora avesse voluto far valere le sue ragioni avrebbe potuto fare una querela di parte.



