Caltanissetta, l'amministrazione comunale incarica un avvocato di Catania: la Lega non ci sta

"Anche a Caltanissetta ci sono Avvocati nisseni specializzati in Diritto Amministrativo, di chiara fama" affermano Oscar Aiello e Valeria Visconti

Redazione

L’Amministrazione Comunale del M5S affida un incarico ad un Avvocato di Catania, con un compenso annuo di circa 38.000€, e la Lega non ci sta. “Anche a Caltanissetta ci sono Avvocati nisseni specializzati in Diritto Amministrativo, di chiara fama, in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe al collega di Catania al quale è stato conferito un lauto incarico” – così il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, insieme al Consigliere Valeria Visconti, contesta la scelta di un consulente esterno per la predisposizione della gara per esternalizzare la gestione dei tributi.

“Prima i soldi a persone di Palermo per la realizzazione di un discutibile video, adesso ad un Professionista di Catania, per noi invece l’Amministrazione Comunale dovrebbe sostenere prima i Nisseni” – affermano i Consiglieri della Lega, Oscar Aiello e Valeria Visconti, che hanno presentato al Sindaco un’Interrogazione per conoscere: Per quale motivo è stato scelto un Avvocato non di Caltanissetta, ma di Catania; Prima dell’affidamento dell’incarico in oggetto, chi ha predisposto gli atti propedeutici e ha gestito le gare pubbliche già espletate al Comune di Caltanissetta.



