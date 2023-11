Cronaca 544

Caltanissetta, l'amaro sfogo di Tony Maganuco: "Quest'anno non ci sarà il premio Nuccia Grosso"

La lettera dell'ideatore dell'iniziativa che ha sempre coinvolto le scuole cittadine

Redazione

02 Novembre 2023 16:48 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-lamaro-sfogo-di-tony-maganuco-questanno-non-ci-sara-il-premio-nuccia-grosso Copia Link Condividi Notizia

Mi scuso con i miei concittadini, con i ragazzi delle scuole superiori, con i dirigenti scolastici, con gli insegnanti, ma la manifestazione “Premio alla cultura memorial Nuccia Grosso prevista per Marzo 2024 non si realizzerà. Ma gli atteggiamenti di Sindaco che non risponde…di anonimi assessori e qualche consigliere comunale della maggioranza, che scappa se l’incontri, oltre ad essere politicamente mediocri, presuntuosi, vigliacchi, ma soprattutto totale mancanza di rispetto dei professionisti del mondo dello spettacolo di questa città e memoria dei personaggi che nel loro settore hanno fatto storia come Nuccia Grosso.

Quindi caro Sindaco, premettendo che hai dato a figure anonime, ruoli importanti. Non capisco dove vuoi arrivare e dove stai andando. Andiamo un attimo negli anni 90’. Credo con un minimo di presunzione, che sono tra i pochi aver fatto di Caltanissetta il centro siciliano per i concerti con la C maiuscola, cosa che ero riuscito (e anche pochi altri) a realizzare negli anni 90’e duemila portando Venditti, Pino Daniele, LitFiba, Baglioni e mi fermo.

Premettendo che non c’era richiesta di contributi per realizzare i mega concerti, ma semplicemente la richiesta di usufruire dello stadio Tomaselli ed il palazzetto Carelli, quindi costo quasi zero per gli enti pubblici, con una politica che ci supportava perché comprendeva il progetto città dei mega concerto della Sicilia. Cosa fa la politica a 360 gradi? Fa in modo di ridurre uno stadio da 20.000 posti (compreso il campo di gioco) a 5.000 posti. Mentre Il palacarelli non utilizzabile per abbandono…. politico.

Per cui, questa città che non vuole essere città, ma gestita come un paese dell’entro siciliano dove ed è proprio il mondo dello spettacolo il suo specchio. Una politica che fa della fiera di San Michele il proprio faro per far felici i cinesi e qualche ambulanti , con tutto il rispetto, ti danno il livello su come si è ridotto negli ultimi 10 anni. Forse molti di voi non si accorgono che il 95% degli spettacoli vedono protagonisti registi, attori, produttori che la mattina sono vigli urbani, impiegati comunali, segretarie, assicuratori, addirittura consiglieri comunali eccettera, eccetera.

Ci mancherebbe devono avere il loro spazio, massimo rispetto, ma che siano l’unica cosa di livello che vedo in questi anni (escluso i Tiro Mancino che avete pagato molto più del costo reale) avete esagerato…compresi ospiti: compagnie sempre di dilettanti, invasi da presunti organizzatori palermitani, distruggendo quello che funzionava.

Beh, per quel che mi riguarda non voglio dividere nulla e soprattutto il nome e la storia di Nuccia Grosso, compresa la mia con voi. Una cosa troppo seria per queste amministrazione come lo era il festival città di Caltanissetta, il med moda, piazza a colori ed altre. Soprattutto vedere Caltanissetta andare di 50 anni indietro nella storia dello spettacolo e una sconfitta per la città. Giornalisticamente i miei spazi sempre disponibili, perché non sono come voi. Tony Maganuco



Mi scuso con i miei concittadini, con i ragazzi delle scuole superiori, con i dirigenti scolastici, con gli insegnanti, ma la manifestazione "Premio alla cultura memorial Nuccia Grosso prevista per Marzo 2024 non si realizzerà. Ma gli atteggiamenti di Sindaco che non risponde?di anonimi assessori e qualche consigliere comunale della maggioranza, che scappa se l'incontri, oltre ad essere politicamente mediocri, presuntuosi, vigliacchi, ma soprattutto totale mancanza di rispetto dei professionisti del mondo dello spettacolo di questa città e memoria dei personaggi che nel loro settore hanno fatto storia come Nuccia Grosso. Quindi caro Sindaco, premettendo che hai dato a figure anonime, ruoli importanti. Non capisco dove vuoi arrivare e dove stai andando. Andiamo un attimo negli anni 90'. Credo con un minimo di presunzione, che sono tra i pochi aver fatto di Caltanissetta il centro siciliano per i concerti con la C maiuscola, cosa che ero riuscito (e anche pochi altri) a realizzare negli anni 90'e duemila portando Venditti, Pino Daniele, LitFiba, Baglioni e mi fermo. Premettendo che non c'era richiesta di contributi per realizzare i mega concerti, ma semplicemente la richiesta di usufruire dello stadio Tomaselli ed il palazzetto Carelli, quindi costo quasi zero per gli enti pubblici, con una politica che ci supportava perché comprendeva il progetto città dei mega concerto della Sicilia. Cosa fa la politica a 360 gradi? Fa in modo di ridurre uno stadio da 20.000 posti (compreso il campo di gioco) a 5.000 posti. Mentre Il palacarelli non utilizzabile per abbandono?. politico. Per cui, questa città che non vuole essere città, ma gestita come un paese dell'entro siciliano dove ed è proprio il mondo dello spettacolo il suo specchio. Una politica che fa della fiera di San Michele il proprio faro per far felici i cinesi e qualche ambulanti , con tutto il rispetto, ti danno il livello su come si è ridotto negli ultimi 10 anni. Forse molti di voi non si accorgono che il 95% degli spettacoli vedono protagonisti registi, attori, produttori che la mattina sono vigli urbani, impiegati comunali, segretarie, assicuratori, addirittura consiglieri comunali eccettera, eccetera. Ci mancherebbe devono avere il loro spazio, massimo rispetto, ma che siano l'unica cosa di livello che vedo in questi anni (escluso i Tiro Mancino che avete pagato molto più del costo reale) avete esagerato?compresi ospiti: compagnie sempre di dilettanti, invasi da presunti organizzatori palermitani, distruggendo quello che funzionava. Beh, per quel che mi riguarda non voglio dividere nulla e soprattutto il nome e la storia di Nuccia Grosso, compresa la mia con voi. Una cosa troppo seria per queste amministrazione come lo era il festival città di Caltanissetta, il med moda, piazza a colori ed altre. Soprattutto vedere Caltanissetta andare di 50 anni indietro nella storia dello spettacolo e una sconfitta per la città. Giornalisticamente i miei spazi sempre disponibili, perché non sono come voi. Tony Maganuco

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare