Caltanissetta, l'amarezza di Elio Virone: "Reparto di Pneumologia chiuso e medici sparpagliati in vari reparti"

"Si è persa l’opportunità - ha scritto il medico - di fare del nostro ospedale un centro di Specializzazione Pneumologica ordinaria e sub intensiva"

Redazione

Con molta amarezza constato che ormai da quasi due anni il reparto di Pneumologia dell’Ospedale S. Elia rimane chiuso. I medici sono stati sparpagliati in vari reparti o ambulatori. La stessa sorte hanno subito gli infermieri. I pazienti si sono lamentati poco: come se ci si abituasse a tutto! Come cittadini non abbiamo saputo richiedere i nostri diritti e nessuno ci ha rappresentato. I politici locali ogni tanto hanno scritto qualche pezzo di protesta sui giornali…nulla di più! Dicono che il motivo sia stato quello di rafforzare il reparto di Malattie Infettive per il Covid, ma in pratica solo uno Pneumologo è in forza a quel reparto! Si è anche espletato un consorso per 4 dirigenti medici. Tre vincitori hanno rifiutato (subodorando forse che sarebbero finiti in Infettivologia) e ad un altro è stato assegnato diverso incarico.

Si è persa l’opportunità di fare del nostro Ospedale un centro di “Specializzazione Pneumologica ordinaria e sub intensiva” che avrebbe potuto assistere molti dei pazienti del Pronto Soccorso e selezionati pazienti della Rianimazione. Non abbiamo avuto coraggio e siamo rimasti soli. Invecchiando e con le malattie che sopraggiungono, mi chiedo se in effetti non abbiamo demeritato. Elio Virone







