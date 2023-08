Attualita 778

Caltanissetta, l'allarme della Cgil: "A rischio la stabilità di 19.753 persone che percepiscono il reddito di cittadinanza"

Moncada: "Si investa su un Piano straordinario per l’occupazione pubblica che metta in sicurezza i servizi"

Redazione

Con la sospensione del reddito di cittadinanza Il governo ha deciso di lasciare senza reddito 169 mila famiglie. Solo in Provincia di Caltanissetta 19.753 sono le persone interessate per un totale di 8795 nuclei familiari coinvolti con un importo medio mensile pari a € 603,69. Alcuni di loro saranno scaricati sui Comuni o sui Centri per l’Impiego che sono Servizi che per mancanza di personale e di risorse imploderanno di fronte a questa ennesima emergenza .

Basta semplicemente pensare che ad oggi gli assistenti sociali che mancano, sono almeno 15.000, sui 30mila totali che sarebbero necessari. Una scopertura che si attesta, dunque, intorno al 50%. Da oggi al 2030 il personale complessivo dei servizi sociali diminuirà di 10.000 unità, compresi amministrativi, psicologi, educatori e altre figure. Le risorse finalizzate alle assunzioni ci sono, ma sono stati spesi solo il 40% degli stanziamenti messi a disposizione degli ambiti territoriali sociali per raggiungere il Livello essenziale di prestazioni sociali (Leps) di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, con enormi differenze territoriali, secondo i dati del ministero del lavoro.

"Numeri importanti - spiega Rosanna Moncada, segretario generale della Cgil - soprattutto se valutati in prospettiva su un territorio che già parte con grosse difficolta in termini di occupazione e servizi e che si ritroverà a fronteggiare una situazione dove sempre più famiglie saranno in condizioni sempre più povere senza poter più percepire ciò che rappresentava un sostegno alla povertà , una misura, che andava sicuramente rivista, ma come del resto sarebbero da rivedere e contrastare tutte le misure adottate da questo governo in materia di Giustizia, di Appalti ,Sicurezza , Sanità e risorse del Pnrr".

Secondo la segretaria c'è la "necessità di investire su un Piano straordinario per l’occupazione pubblica che metta in sicurezza i servizi pubblici e garantisca le risposte ai cittadini non è prioritario per questo Governo che preferisce slogan a misure concrete a sostegno delle fasce più deboli e per un piano di sviluppo per il Lavoro".



