Cronaca 3075

Caltanissetta, l'agguato di via Niscemi. Nessuno ha visto niente, l'assalitore scomparso nel nulla dopo lo sparo

Una tesi che non convince quella della vittima che avrebbe detto ai carabinieri di non essersi accorto di chi fosse stato a sparare

Rita Cinardi

23 Febbraio 2022 20:24 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-lagguato-di-via-niscemi-nessuno-ha-visto-niente-lassalitore-scomparso-nel-nulla-dopo-lo-sparo Copia Link Condividi Notizia

Non avrebbe visto chi ha sparato e neanche da dove è partito il colpo. Questo è quanto avrebbe riferito ai carabinieri Mirko Seminara l'uomo colpito oggi da un proiettile a una gamba in via Niscemi. Il venditore ambulante, che in genere vende frutta e verdura a bordo di una motoape, è apparso reticente nonostante, stando ai fatti, sia rimasto vittima di un vero e proprio agguato. Era da poco passato mezzogiorno quando l'uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba. Il 43enne si è accasciato a terra in preda al dolore lancinante e ha chiesto aiuto. A soccorrerlo è stato un conoscente che lo ha portato all'ospedale Sant'Elia. Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ma molte cose secondo gli inquirenti non tornerebbero. Innanzitutto nessuno avrebbe visto nulla. Eppure si tratta di un quartiere molto trafficato con un distributore di benzina nelle immediate vicinanze. Possibile che nessuno abbia visto chi ha sparato? Da dove sia partito il colpo? E ancora della persona che ha sparato nessuno ha saputo dire se sia fuggita a piedi, in macchina o a bordo di uno scooter. I carabinieri hanno sentito diversi testimoni ma al momento nulla che possa far pensare a un possibile movente o che possa aiutare a risalire all'identità dell'uomo che ha sparato in pieno giorno. In queste ore gli uomini dell'Arma stanno visionando le telecamere di videosorveglianza poste nelle vicinanze. Nelle prossime ore sarà nuovamente risentita la vittima. Al momento nessuna pista viene tralasciata.



Non avrebbe visto chi ha sparato e neanche da dove è partito il colpo. Questo è quanto avrebbe riferito ai carabinieri Mirko Seminara l'uomo colpito oggi da un proiettile a una gamba in via Niscemi. Il venditore ambulante, che in genere vende frutta e verdura a bordo di una motoape, è apparso reticente nonostante, stando ai fatti, sia rimasto vittima di un vero e proprio agguato. Era da poco passato mezzogiorno quando l'uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba. Il 43enne si è accasciato a terra in preda al dolore lancinante e ha chiesto aiuto. A soccorrerlo è stato un conoscente che lo ha portato all'ospedale Sant'Elia. Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ma molte cose secondo gli inquirenti non tornerebbero. Innanzitutto nessuno avrebbe visto nulla. Eppure si tratta di un quartiere molto trafficato con un distributore di benzina nelle immediate vicinanze. Possibile che nessuno abbia visto chi ha sparato? Da dove sia partito il colpo? E ancora della persona che ha sparato nessuno ha saputo dire se sia fuggita a piedi, in macchina o a bordo di uno scooter. I carabinieri hanno sentito diversi testimoni ma al momento nulla che possa far pensare a un possibile movente o che possa aiutare a risalire all'identità dell'uomo che ha sparato in pieno giorno. In queste ore gli uomini dell'Arma stanno visionando le telecamere di videosorveglianza poste nelle vicinanze. Nelle prossime ore sarà nuovamente risentita la vittima. Al momento nessuna pista viene tralasciata.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare