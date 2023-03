Cronaca 3423

Caltanissetta, ladri spaccano vetrata di una cartoleria e rubano 10 euro

Sul posto i poliziotti delle Volanti e la polizia Scientifica che adesso indagano su quello che è l'ennesimo episodio di furto

Rita Cinardi

21 Marzo 2023 13:27

Furto con spaccata ieri sera in centro storico. Questa volta i malviventi hanno preso di mira una cartoleria, di proprietà di un cittadino afghano, in corso Umberto. Dopo aver spaccato la vetrata i ladri si sono introdotti all'interno dell'attività commerciale dalla quale hanno portato via soli 10 euro, gli unici contanti che il commerciante aveva lasciato all'interno della cassa. L'uomo non ha potuto far altro che contattare il numero di emergenza per denunciare quanto era appena accaduto. Sul posto i poliziotti delle Volanti e la polizia Scientifica che adesso indagano su quello che è l'ennesimo episodio di furto in centro storico. Anche questa volta sono state utilizzate le stesse modalità. E a farne le spese sarà il povero commerciante che, così come le altre vittime di furto, dovrà spendere i soldi per far riparare la vetrina.



