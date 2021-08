Cronaca 1498

Caltanissetta, ladri si introducono in un appartamento e portano via i gioielli

La questura mette in guardia gli anziani. Evitare di aprire la porta agli sconosciuti e nel dubbio contattare il 112 il

Rita Cinardi

10 Agosto 2021 11:13

Ladri in azione ieri in un condominio di via degli Orti. I malviventi, approfittando dell'assenza dei proprietari, si sono introdotti all'interno di un appartamento al quarto piano forzando la porta d'ingresso. Dopo aver messo a soqquadro l'appartamento hanno portato via dei gioielli. Sul posto, ieri sera, sono intervenuti i poliziotti delle Volanti e gli agenti della Scientifica per i rilievi. Il valore dei preziosi portati via è in corso di quantificazione. I furti, secondo i dati della questura, sono in diminuzione rispetto allo scorso anno. Per due volte, lo scorso mese, due persone ben vestite, si sono introdotte a casa di anziane signore. In un caso uno dei due complici è riuscito a distrarre l'anziana padrona di casa mentre l'altro si era introdotto nella stanza da letto portando via soldi e preziosi, in un altro caso invece i due, si sono dati alla fuga, una volta resisi conto che in casa c'erano i nipoti della vittima.

La questura invita gli anziani a porre molta attenzione, non aprire agli sconosciuti e, nel dubbio, contattare il 112. Guardando i dati da nord a sud della provincia, se a Caltanissetta i furti consumati in un anno sono stati 15, a Gela si sale a quota 50.



