Cronaca 3937

Caltanissetta, ladri sfondano vetrina di un tabacchi e portano via soldi e "Gratta e vinci"

Ad accorgersi del furto sarebbe stato il proprietario stamattina. Indaga la polizia

Rita Cinardi

Furto nella notte nel quartiere Santa Flavia. Alcuni malviventi dopo aver sfondato la vetrina di una tabaccheria in via Antonello da Messina, hanno rubato contante, tabacchi e gratta e vinci. Ad accorgersi del furto sarebbe stato il proprietario stamattina che ha subito contattato il numero di emergenza. Sul posto è intervenuta una volante della polizia per la constatazione del furto.



