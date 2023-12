Cronaca 2460

Caltanissetta, ladri rubano diversi scooter nella notte in città. Sarebbero già stati ritrovati dalla polizia

A raccontare quanto accaduto una delle vittime che si è ritrovata a spendere centinaia di euro

Rita Cinardi

19 Dicembre 2023 13:33 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-ladri-rubano-diversi-scooter-nella-notte-in-citta-sarebbero-gia-stati-ritrovati Copia Link Condividi Notizia

Rubati cinque scooter nella notte in città ma la polizia avrebbe già individuato autori e ritrovato la refurtiva. A pagarne le spese sarebbero state però le vittime, come racconta il padre di una di loro che ha dovuto spendere diverse centinaia di euro per targa e carrattrezzi. "I ladri hanno tolto oltre la targa anche la parte davanti dello scooter - spiega - per farlo partire. Quindi quello che ci è tornato indietro è un relitto di scooter senza targa e abbiamo dovuto pagare anche il trasporto dell'Aci. Dal nulla ci ritroviamo a spendere una cifra che lo scooter stesso non vale. Questi criminali hanno dato un sacco di problemi, in termini economici e di tempo, a noi che ogni giorno lavoriamo per mantenere i nostri figli".



Rubati cinque scooter nella notte in città ma la polizia avrebbe già individuato autori e ritrovato la refurtiva. A pagarne le spese sarebbero state però le vittime, come racconta il padre di una di loro che ha dovuto spendere diverse centinaia di euro per targa e carrattrezzi. "I ladri hanno tolto oltre la targa anche la parte davanti dello scooter - spiega - per farlo partire. Quindi quello che ci è tornato indietro è un relitto di scooter senza targa e abbiamo dovuto pagare anche il trasporto dell'Aci. Dal nulla ci ritroviamo a spendere una cifra che lo scooter stesso non vale. Questi criminali hanno dato un sacco di problemi, in termini economici e di tempo, a noi che ogni giorno lavoriamo per mantenere i nostri figli".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare