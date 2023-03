Cronaca 3323

Caltanissetta, ladri rompono vetrine di una parrucchieria e un minimarket e portano via pochi spiccioli

Non si ferma l'ondata di furti in centro storico. Bottino magrissimo per i malviventi ma ai commecianti toccherà riparare i danni

Rita Cinardi

Ancora furti in centro storico ai danni di attività commerciali, e sempre con le stesse modalità. Questa notte alle 3 in corso Vittorio Emanuele qualcuno ha infranto la vetrina di un minimarket rubando poche decine di euro che si trovavano nella cassa. Alle 6.30 di questa matttina analogo episodio è stato perpetrato nei confronti di una parrucchieria di corso Umberto. Anche in questo caso vetrina rotta e pochi spiccioli prelevati dalla cassa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della questura e la Polizia Scientifica. Anche in questi ultimi due episodi bottino magrissimo per i malviventi mentre ai commercianti toccherà riparare i danni alle vetrine.



© Riproduzione riservata

