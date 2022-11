Cronaca 499

Caltanissetta, ladri forzano gettoniere di un distributore h24 e prendono le monete

Le indagini sono affidate ai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Caltanissetta

Rita Cinardi

Furto nella notte in via Consultore Benintendi nell'esercizio commerciale di distribuzione di bevande e snack "Diamante Vending". I malviventi, dopo aver danneggiato due distributori hanno forzato la gettoniera asportando le monete contenute all'interno. Il titolare ha contattato la polizia che adesso sta cercando di risalire agli autori del furto aggravato. Adesso bisognerà verificare se in zona o nello stesso esercizio commerciale sono presenti telecamere di videosorveglianza che potrebbero essere utili alle indagini.



