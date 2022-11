Cronaca 1612

Caltanissetta, ladri entrano a Palazzo del Carmine e rubano monete dai distributori di snack e bevande

Una volta dentro si sono diretti al secondo piano dove sono stati sistemati alcuni distributori a disposizione di utenza e dipendenti

Rita Cinardi

15 Novembre 2022 09:24 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-ladri-entrano-a-palazzo-del-carmine-e-rubano-monete-dai-distributori-di-snack-e-bevande Copia Link Condividi Notizia

Furto nella notte all'interno del Comune di Caltanissetta. Qualcuno si è introdotto a Palazzo del Carmine, probabilmente sfruttando l'entrata secondaria di Salita Matteotti, e una volta dentro si è diretto al secondo piano dove sono stati sistemati i distributori di snack e bevande. I ladri hanno forzato le gettoniere e prelevato le monete contenute all'interno. Una volta arraffato il bottino i malviventi sono fuggiti senza, a quanto pare, toccare altro. A contattare la polizia questa mattina un dipendente comunale che si è accorto di quanto accaduto. Sul posto è arrivata una pattuglia delle Volanti e i poliziotti della Scientifica che hanno eseguito i rilievi. Qualche giorno fa altri distributori di snack e bevande erano stati presi d'assalto in due distinti H24 in via Consultore Benintendi e via San Giovanni Bosco. Anche su questi due casi indaga la polizia.



Furto nella notte all'interno del Comune di Caltanissetta. Qualcuno si è introdotto a Palazzo del Carmine, probabilmente sfruttando l'entrata secondaria di Salita Matteotti, e una volta dentro si è diretto al secondo piano dove sono stati sistemati i distributori di snack e bevande. I ladri hanno forzato le gettoniere e prelevato le monete contenute all'interno. Una volta arraffato il bottino i malviventi sono fuggiti senza, a quanto pare, toccare altro. A contattare la polizia questa mattina un dipendente comunale che si è accorto di quanto accaduto. Sul posto è arrivata una pattuglia delle Volanti e i poliziotti della Scientifica che hanno eseguito i rilievi. Qualche giorno fa altri distributori di snack e bevande erano stati presi d'assalto in due distinti H24 in via Consultore Benintendi e via San Giovanni Bosco. Anche su questi due casi indaga la polizia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare