Caltanissetta, ladri al Centro Comunale di Raccolta: possibili disagi per gli utenti in mattinata

Cronaca 885

Caltanissetta, ladri al Centro Comunale di Raccolta: possibili disagi per gli utenti in mattinata

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Caltanissetta

Rita Cinardi

01 Settembre 2021 10:32

Ladri in azione nella notte al Centro Comunale di Raccolta di contrada Cammarella a Caltanissetta. Alcuni malviventi si sono introdotti all'interno della struttura e hanno rubato le monete dei distributori di bibite e snack. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile per effettuare il sopralluogo e la constatazione di furto. La Dusty, società che si occupa di raccolta differenziata nel capoluogo, a tal proposito ha scritto una nota sulla propria pagina facebook. "A causa dell'intromissione stanotte di alcuni malviventi presso il Centro Comunale di Raccolta di contrada Cammarella - si legge nella nota - attualmente sono in corso accertamenti da parte delle Forze dell'Ordine. Pertanto, questa mattina, potrebbero verificarsi possibili disagi per gli utenti. La situazione dovrebbe ristabilirsi già nel pomeriggio. Avremo cura di tenervi aggiornati".



Ladri in azione nella notte al Centro Comunale di Raccolta di contrada Cammarella a Caltanissetta. Alcuni malviventi si sono introdotti all'interno della struttura e hanno rubato le monete dei distributori di bibite e snack. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile per effettuare il sopralluogo e la constatazione di furto. La Dusty, società che si occupa di raccolta differenziata nel capoluogo, a tal proposito ha scritto una nota sulla propria pagina facebook. "A causa dell'intromissione stanotte di alcuni malviventi presso il Centro Comunale di Raccolta di contrada Cammarella - si legge nella nota - attualmente sono in corso accertamenti da parte delle Forze dell'Ordine. Pertanto, questa mattina, potrebbero verificarsi possibili disagi per gli utenti. La situazione dovrebbe ristabilirsi già nel pomeriggio. Avremo cura di tenervi aggiornati".

Ti potrebbero interessare