Cronaca 638

Caltanissetta, la truffa dei falsi carabinieri. Il col. Pascale: "Non date seguito alle richieste di pagamento"

Le precauzioni: "Non condividete alcuna informazione personale o documento di riconoscimento"

Redazione

16 Marzo 2023 12:38 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-la-truffa-dei-falsi-carabinieri-il-col-pascale-non-date-seguito-alle-richieste-di-pagamento Copia Link Condividi Notizia

Il Colonnello Vincenzo Pascale, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, mette in guardia la cittadinanza al fine di scongiurare i raggiri dei malfattori. Nei giorni scorsi si è registrato un caso nella Provincia di Caltanissetta, ove è stato denunciato il tentativo da parte di ignoti di commettere una truffa ben organizzata. I falsi Carabinieri hanno telefonato alla vittima, informandola che nell’ambito di un’attività d’indagine sarebbe emersa la sua responsabilità penale per la commissione di reati informatici, e avrebbero chiesto il pagamento di una sanzione amministrativa al fine di evitare l’instaurazione di un procedimento penale.

In questo momento i militari dell’Arma stanno svolgendo tutti gli accertamenti utili all’individuazione degli ignoti malfattori e la raccomandazione che giunge dal Comando Provinciale di Caltanissetta è di non dare seguito ad alcun tipo di pagamento, poiché in nessun caso le Forze dell’Ordine richiedono telefonicamente soldi il pagamento di sanzioni amministrative. Si raccomanda, altresì, di non condividere alcuna informazione personale o documento di riconoscimento.

Eventuali vittime sono invitate a recarsi quanto prima presso i diversi Comandi dell’Arma dislocati sul territorio, così da monitorare il fenomeno e raccogliere elementi aggiuntivi, che possano essere d’ausilio all’identificazione dei malfattori.



Il Colonnello Vincenzo Pascale, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, mette in guardia la cittadinanza al fine di scongiurare i raggiri dei malfattori. Nei giorni scorsi si è registrato un caso nella Provincia di Caltanissetta, ove è stato denunciato il tentativo da parte di ignoti di commettere una truffa ben organizzata. I falsi Carabinieri hanno telefonato alla vittima, informandola che nell'ambito di un'attività d'indagine sarebbe emersa la sua responsabilità penale per la commissione di reati informatici, e avrebbero chiesto il pagamento di una sanzione amministrativa al fine di evitare l'instaurazione di un procedimento penale. In questo momento i militari dell'Arma stanno svolgendo tutti gli accertamenti utili all'individuazione degli ignoti malfattori e la raccomandazione che giunge dal Comando Provinciale di Caltanissetta è di non dare seguito ad alcun tipo di pagamento, poiché in nessun caso le Forze dell'Ordine richiedono telefonicamente soldi il pagamento di sanzioni amministrative. Si raccomanda, altresì, di non condividere alcuna informazione personale o documento di riconoscimento. Eventuali vittime sono invitate a recarsi quanto prima presso i diversi Comandi dell'Arma dislocati sul territorio, così da monitorare il fenomeno e raccogliere elementi aggiuntivi, che possano essere d'ausilio all'identificazione dei malfattori.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare