Cronaca 461

Caltanissetta, la segreteria universitaria e gli uffici dei servizi sociali trasferiti in viale Regina Margherita

Di seguito la nota a firma del commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale Duilio Alongi

Redazione

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta comunica che dal 2 gennaio 2023 gli uffici dei servizi sociali di Via De Nicola e la segreteria universitaria di Via Trieste, entrambi ubicati nella città di Caltanissetta saranno trasferiti nella sede degli uffici centrali ubicati nel Viale Regina Margherita 28. Il trasferimento è stato previsto all’interno del “Piano triennale di razionalizzazione per il contenimento delle spese di funzionamento per il periodo 2022-2024”, adottato con la Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta, n. 79 del 16/11/2022. Il trasferimento ha lo scopo di operare un maggiore controllo nei consumi e poter contenere i volumi di spesa, anche in considerazione del caro energia che si sta verificando negli ultimi tempi. Esso consentirà, in futuro, la possibilità di potere valorizzare gli immobili lasciati liberi, anche attraverso la loro locazione e/o alienazione a terzi.



