Cronaca 1247

Caltanissetta, la scuola riparte e torna la sosta selvaggia: automobilisti sanzionati dalla polizia

Questa mattina si è creato un vero e proprio ingorgo in via degli Orti. Per i residenti era impossibile procedere verso via Rochester

Rita Cinardi

Torna la scuola e con essa anche la sosta selvaggia. Questa mattina è anche intervenuta una pattuglia della polizia in via degli Orti, in prossimità della scuola elementare "Leonardo Sciascia", dove diversi cittadini hanno segnalato auto in terza e quarta fila. Per chi aveva posteggiato prima è diventato impossibile anche uscire e andare via per liberare la strada. Ad un certo punto, poco dopo le 8, si è creato un vero e proprio ingorgo tanto che anche i residenti non potevano più procedere verso via Rochester. La strada ormai era interamente occupata da auto in sosta o impossibilitate a procedere. A quel punto è stata chiamata la polizia. Gli agenti delle Volanti giunti sul posto hanno contestato diverse infrazioni per soste irregolari e alla fine sono state elevate quattro multe. (Foto Seguonews)



