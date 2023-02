Attualita 85

Caltanissetta, la scuola primaria di Santa Barbara sarà intitolata a Rita Borsellino

Secondo gli organizzatori, questa è la migliore maniera perché la "memoria operante" di Rita Borsellino si traduca in impegno

Redazione

19 Febbraio 2023 10:30 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-la-scuola-primaria-di-santa-barbara-sara-intitolata-a-rita-borsellino Copia Link Condividi Notizia

Lunedi 20 febbraio alle ore 15,30 sarà intitolata la scuola primaria del villaggio Santa Barbara a Rita Borsellino, una donna che si è distinta per il suo forte impegno civile e per l’affermazione del valore della legalità democratica, soprattutto fra le nuove generazioni, incontrando migliaia di studentesse e studenti di scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio nazionale. L’istituto Comprensivo Vittorio Veneto insieme all’associazione Onde donneinmovimento, e al Centro Studi Paolo e Rita Borsellino di Palermo organizza la cerimonia coinvolgendo, come protagonisti del pomeriggio, sia bambine e bambini della scuola primaria nel momento della scopertura della targa alle 15,30 sia ragazze e ragazzi del coro della scuola secondaria di primo grado alle 16,30. Secondo gli organizzatori, questa è la migliore maniera perché la "memoria operante" di Rita Borsellino si traduca in impegno per il futuro facendo conoscere il suo esempio alle nuove generazioni per cui si è tanto profusa.



Lunedi 20 febbraio alle ore 15,30 sarà intitolata la scuola primaria del villaggio Santa Barbara a Rita Borsellino, una donna che si è distinta per il suo forte impegno civile e per l'affermazione del valore della legalità democratica, soprattutto fra le nuove generazioni, incontrando migliaia di studentesse e studenti di scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio nazionale. L'istituto Comprensivo Vittorio Veneto insieme all'associazione Onde donneinmovimento, e al Centro Studi Paolo e Rita Borsellino di Palermo organizza la cerimonia coinvolgendo, come protagonisti del pomeriggio, sia bambine e bambini della scuola primaria nel momento della scopertura della targa alle 15,30 sia ragazze e ragazzi del coro della scuola secondaria di primo grado alle 16,30. Secondo gli organizzatori, questa è la migliore maniera perché la "memoria operante" di Rita Borsellino si traduca in impegno per il futuro facendo conoscere il suo esempio alle nuove generazioni per cui si è tanto profusa.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare