Caltanissetta, "La scuola ci salverà" di Dacia Maraini e l'esperienza del Martin Luther King. Ecco cosa scrive

L'entusiasmo della dirigente Rizzotto dopo aver sfogliato le pagine sulle "Due scuole diverse"

Redazione

La scrittrice Dacia Maraini nel suo ultimo libro "La scuola ci salverà" effettua un viaggio tra le tante realtà che ha avuto modo di visitare durante i tanti incontri organizzati dalle scuole. Un excursus personale sulle realtà che ha incontrato e in questo viaggio attenzione è stata posta alla scuola Martin Luther King di Caltanissetta che è diretta dalla prof. Daniela Rizzotto.

Il cenno sulla scuola nissena e nel capitolo dedicato a "Due scuole diverse": “Mi chiedo girando per le scuole, se in Italia ci siano due Paesi: uno fatto di scuole piene di ragazzini ignoranti, dediti solo a scrivere scemenze sui cellulari e uno con scuole e ragazzi vogliosi di apprendere, che studiano, inventano mondi e pensieri nuovi. Possibile che io sia tanto fortunata da capitare sempre in questo secondo tipo di scuole mentre chi denuncia lo sfacelo e il degrado degli studenti capita in quelle del primo tipo?”

E poi il cenno alla scuola nissena: “Scuola Martin Luther King, di Caltanissetta, cittadina proverbiale remota e poco considerata. Eppure qui ragazzini dai nove ai tredici anni hanno organizzato una orchestra di una ventina di elementi e suonano con una sapienza da rimanere ammirati. Coordinati da alcuni insegnanti preparati e sostenuti da una preside piena di idee, leggono in classe romanzi e saggi, li commentano e poi scrivono a loro volta poesie in dialetto sui temi di rilievo”.



