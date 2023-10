Attualita 1233

Caltanissetta, la proposta di Dino Sole: "Far diventare Villa Amedeo un luogo 'figo' con giovani e musica"

"Non il solito bivacco". Ecco il suggerimento dell'imprenditore al sindaco Roberto Gambino

Rita Cinardi

Fare di villa Amedeo un luogo innovativo "e non il solito triste bivacco". E' la proposta di Dino Sole, proprietario di un negozio di abbigliamento e dj nisseno. Il commento sul nostro articolo relativo all'apertura di un punto di ristoro all'interno della villa Amedeo - dopo il parere favorevole della giunta - ha colpito positivamente la redazione di Seguo News e i lettori e quindi lo riproponiamo.

"Una persona che ama la città - scrive Dino Sole - si sforza di sostenere sempre e comunque ogni iniziativa, in questo caso, oltre allo stato della villa, restituita ai cittadini, magari quelli diventano ciechi per non lamentarsi, vorrei che ci fosse non una procedura per tutti, ma una scelta decisa e convinta, da parte della giunta, di individuare tra i gestori dei locali della movida nissena, l’attività più idonea a scendere in viale regina margherita. Questa Villa e l’eventuale meeting point, se fatto bene, gestito da gente capace e in linea con il mondo, può diventare il primo tassello di una rivoluzione musicale e di attrazione che può proporre la centralità di Caltanissetta, come un valore aggiunto senza precedenti. In parole povere, ci vogliono ragazzi svegli e seri, che sostenuti dal Sindaco, facciano diventare la villa Amedeo, un luogo figo, non il solito triste bivacco".



© Riproduzione riservata

