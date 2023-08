Attualita 341

Caltanissetta, la Processione delle Vare arriva alla mostra internazionale sulla settimana santa in Spagna

La sinergia tra l'associazione Giovedì Santo e la Junta Pro-Semana Santa En España Calle Miguel Hernández

Redazione

È stato siglato presso la Sala Gialla del comune di Caltanissetta il protocollo d’intesa tra l'Associazione Giovedì Santo e la Junta Pro-Semana Santa En España Calle Miguel Hernández. L’accordo è stato sancito tra Arcangelo Giammusso, presidente dell’Associazione Giovedì Santo, Javier Vidal Albarrán, presidente della Junta Pro-Semana Santa in Spagna e Antonio Bonet Salamanca, professore di storia dell'arte e direttore della rivista nazionale spagnola "Pasos de Arte y Cultura".

In questi giorni si è concretizzata la collaborazione: l'Associazione Giovedì Santo ha inviato alla Junta Pro-Semana Santa En España Calle Miguel Hernández abiti processionali e immagini della processione delle vare, che verranno esposte all’interno del museo spagnolo dedicato alla Settimana Santa nel mondo. In segno di reciproca generosità, la Junta Pro-Semana Santa in Spagna ha inviato all'Associazione Giovedì Santo materiale da esporre all’interno della Sala Espositiva delle Vare di via Napoleone Colajanni.

Tra le attività principali della Junta Pro-Semana Santa vi è quella di allestire una mostra itinerante in giro per il mondo con contenuti di tutte le settimane sante coinvolte nell’iniziativa. A tal proposito la processione dei gruppi statuari di Caltanissetta sarà rappresentata già dalla prossima mostra, in programma per gennaio 2024, in una location ancora da sorteggiare: non è esclusa la possibilità di poter ospitare all’interno della Sala Espositiva delle Vare di Caltanissetta questa prestigiosa mostra.

Le parti coinvolte si impegnano a promuovere la valorizzazione delle celebrazioni pasquali attraverso scambi culturali e la creazione di occasioni per il dialogo e la conoscenza reciproca. Questa partnership contribuirà a rafforzare i legami tra Italia e Spagna, sottolineando l'importanza della condivisione e del rispetto delle tradizioni culturali di entrambi i paesi.



