Caltanissetta, la presidente della Corte d'Appello: "Aumentano i reati per associazione a delinquere di stampo mafioso"

L’andamento delle iscrizioni per reati di stalking registra un considerevole decremento pari al 22%

Redazione

28 Gennaio 2023 11:01

Nel distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta che nel suo territorio ricomprende i circondari dei Tribunali di Caltanissetta, Enna e Nicosia aumentano i reati per associazione a delinquere di stampo mafioso con un incremento del 35%. Le iscrizioni sono state 153 rispetto alle 113 del precedente periodo di riferimento. E’ quanto emerge dalla relazione della presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta Maria Grazia Vagliasindi illustrata in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Anche con riguardo ai reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, quasi sempre monopolio delle associazioni criminali mafiose, vi è stato un incremento delle iscrizioni del 105% rispetto all’anno precedente, per un totale di iscrizioni pari a 39 rispetto ai 19 del precedente anno. I procedimenti per lesioni volontarie, sono stati 933 rispetto ai 1034 dell’anno precedente, con un decremento del 10%. Estrapolando il dato dei reati di lesioni gravi e gravissime, si coglie un trend costante, con una lieve diminuzione (507 procedimenti contro 513). L’andamento delle iscrizioni per reati di stalking registra un considerevole decremento pari al 22%; 247 rispetto a 316 dello scorso anno con uno scarto di 69 iscrizioni in meno. I procedimenti relativi a malversazioni a danno dello Stato e di indebite percezioni di contributi, hanno registrato, in controtendenza rispetto al totale, un aumento del 19% rispetto al dato dell’anno precedente. In calo le iscrizioni per reati di inquinamento, rifiuti e tutela della salute delle persone del 10%: 226 iscrizioni nell’anno in esame, rispetto alle 251 dello scorso anno.



