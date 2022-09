Cronaca 4930

Caltanissetta, la polizia sequestra circa 60 cassette di frutta e verdura ad ambulanti abusivi: saranno devolute in beneficenza

Gli ambulanti abusivi sono stati costretti a rimuovere i loro banchi collocati in diversi punti della città senza alcuna autorizzazione

Redazione

28 Settembre 2022 12:17 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-la-polizia-sequestra-circa-60-cassette-di-frutta-e-verdura-ad-ambulanti-abusivi-saranno-devolute-in-beneficenza- Copia Link Condividi Notizia

Dopo quelli eseguiti dalla Polizia Amministrativa della Questura la scorsa settimana, proseguono i controlli contro l’abusivismo commerciale da parte delle Forze di Polizia. Stamattina equipaggi della Polizia Amministrativa e delle volanti della Questura, della Polizia Municipale e della Guardia di Finanza hanno controllato diversi abusivi posizionati in vari punti della città. L’abusivismo commerciale e la contraffazione dei prodotti, infatti, danneggiano gli imprenditori in regola distorcendo le regole di mercato. Nel corso dei controlli odierni sono state confiscate ad ambulanti privi di licenza circa sessanta cassette di frutta e verdura devolute in beneficenza. Gli ambulanti abusivi sono stati costretti a rimuovere i loro banchi collocati in diversi punti della città senza alcuna autorizzazione. Sono al vaglio delle competenti Autorità le conseguenti sanzioni amministrative. I controlli interforze, disposti dal sig. Prefetto lo scorso 8 settembre nel corso di apposito Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, continueranno nei prossimi giorni.



Dopo quelli eseguiti dalla Polizia Amministrativa della Questura la scorsa settimana, proseguono i controlli contro l'abusivismo commerciale da parte delle Forze di Polizia. Stamattina equipaggi della Polizia Amministrativa e delle volanti della Questura, della Polizia Municipale e della Guardia di Finanza hanno controllato diversi abusivi posizionati in vari punti della città. L'abusivismo commerciale e la contraffazione dei prodotti, infatti, danneggiano gli imprenditori in regola distorcendo le regole di mercato. Nel corso dei controlli odierni sono state confiscate ad ambulanti privi di licenza circa sessanta cassette di frutta e verdura devolute in beneficenza. Gli ambulanti abusivi sono stati costretti a rimuovere i loro banchi collocati in diversi punti della città senza alcuna autorizzazione. Sono al vaglio delle competenti Autorità le conseguenti sanzioni amministrative. I controlli interforze, disposti dal sig. Prefetto lo scorso 8 settembre nel corso di apposito Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, continueranno nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare