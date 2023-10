Cronaca 398

Caltanissetta, la polizia incontra gli alunni della scuola "Sciascia" per parlare di cyberbullismo

Il questore al termine dell'incontro ha consegnato 50 agende della polizia di Stato agli alunni delle due classi

Redazione

Oggi pomeriggio il Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, su invito dalla Dirigente Scolastica Rossana Ambra, si è recata al Circolo Didattico “Leonardo Sciascia” del Capoluogo, in occasione della presentazione del progetto “Cyberaccontiamo”, finanziato dal Dipartimento per il sistema educativo e di formazione del M.I.M., che ha l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del cyberbullismo attraverso una serie di attività destinate ad alunni e genitori delle classi quinte dell’Istituto.

Il Questore, che insieme al Commissario Salvatore Falzone e al Sostituto Commissario Massimiliano Carrubba, responsabile della locale Sezione Polizia Postale, ha incontrato docenti e genitori degli alunni della scuola primaria, ha fatto una breve riflessione sul complesso argomento dell’utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei nativi digitali, che richiede una grande sensibilità e attenzione.

Ascolto e dialogo con i ragazzi della fascia di età compresa tra i 9 e i 14 anni sono, infatti, la base per comprendere quello che cercano in rete, perché la rete è parte della loro vita quotidiana, e non un mondo a parte. Il Questore per l’occasione ha consegnato alla scuola 50 agende della Polizia di Stato “Il mio diario” che saranno distribuite agli alunni di due classi quinte dell’istituto.



