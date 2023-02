Cronaca 734

Caltanissetta, la Polizia denuncia pregiudicato 37enne: ubriaco alla guida si rifiuta di sottoporsi all'alcol test

L’autovettura condotta dall'uomo è stata sequestrata ai fini della confisca

Redazione

I poliziotti della sezione volanti, nel transitare per una via del capoluogo, hanno intercettato un’autovettura, con a bordo due persone, che procedeva a zig zag, creando pericolo per la circolazione stradale. Fermata l’auto, conducente e passeggero, gravati da precedenti giudiziari, sono stati compiutamente identificati dagli agenti. Il 37enne, proprietario e conducente dell’autovettura, che emanava un forte alito vinoso, presentava le pupille dilatate e farfugliava frasi sconnesse, si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test e per questo motivo è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica; l’autovettura è stata sequestrata ai fini della confisca.



