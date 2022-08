Cronaca 5487

Caltanissetta, la morte di Giuseppe Cimino: automobilista indagato per omicidio colposo

L'indagine a carico di N.V., disposta dal pm Davide Bonanno, è un atto dovuto

Rita Cinardi

21 Agosto 2022 19:31 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-la-morte-di-giuseppe-cimino-automobilista-indagato-per-omicidio-colposo Copia Link Condividi Notizia

E' indagato per omicidio colposo N.V. l'automobilista che questa mattina in via Paladini ha investito l'ex assessore ed ex presidente del consiglio di amministrazione dell'Ato Giuseppe Cimino. Quest'ultimo, 73 anni, è morto qualche ora dopo nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia. L'indagine a carico di N.V., disposta dal pm Davide Bonanno, è un atto dovuto. L'uomo, titolare di un'attività, era a bordo della sua Smart quando, per cause che dovranno essere accertate dagli agenti della Polizia Municipale, ha investito Giuseppe Cimino. Quest'ultimo, dopo un volo di qualche metro, è piombiato violentemente sull'asfalto privo di sensi. Quando i poliziotti della Municipale sono arrivati il corpo si trovava in prossimità delle strisce pedonali ma è possibile sia finito fuori proprio per effetto dell'urto. Dinamica quindi tutta da ricostruire. La famiglia di Giuseppe Cimino è assistita dall'avvocato Raffaele Palermo. Sotto shock anche l'automobilista che si è subito fermato per prestare soccorso.

Quando gli operatori del 118 sono arrivati la situazione è apparsa subito gravissima. Cimino è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del Sant'Elia dove è emersa una emorragia cerebrale e gravi traumi al torace e al bacino. Poche ore dopo è deceduto al reparto di Rianimazione. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei nisseni scossi per la morte di Cimino che era molto conosciuto in città. Via Paladini a febbraio era stata teatro di un altro incidente mortale. In quel caso a rimetterci la vita fu un ex ferroviere in pensione che morì in ospedale dopo 35 giorni di agonia. Sono una ventina i pedoni investiti da inizio anno in città tra quelli che hanno riportato traumi maggiori. Decine quelli che invece hanno riportato ferite lievi.



E' indagato per omicidio colposo N.V. l'automobilista che questa mattina in via Paladini ha investito l'ex assessore ed ex presidente del consiglio di amministrazione dell'Ato Giuseppe Cimino. Quest'ultimo, 73 anni, è morto qualche ora dopo nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia. L'indagine a carico di N.V., disposta dal pm Davide Bonanno, è un atto dovuto. L'uomo, titolare di un'attività, era a bordo della sua Smart quando, per cause che dovranno essere accertate dagli agenti della Polizia Municipale, ha investito Giuseppe Cimino. Quest'ultimo, dopo un volo di qualche metro, è piombiato violentemente sull'asfalto privo di sensi. Quando i poliziotti della Municipale sono arrivati il corpo si trovava in prossimità delle strisce pedonali ma è possibile sia finito fuori proprio per effetto dell'urto. Dinamica quindi tutta da ricostruire. La famiglia di Giuseppe Cimino è assistita dall'avvocato Raffaele Palermo. Sotto shock anche l'automobilista che si è subito fermato per prestare soccorso. Quando gli operatori del 118 sono arrivati la situazione è apparsa subito gravissima. Cimino è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del Sant'Elia dove è emersa una emorragia cerebrale e gravi traumi al torace e al bacino. Poche ore dopo è deceduto al reparto di Rianimazione. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei nisseni scossi per la morte di Cimino che era molto conosciuto in città. Via Paladini a febbraio era stata teatro di un altro incidente mortale. In quel caso a rimetterci la vita fu un ex ferroviere in pensione che morì in ospedale dopo 35 giorni di agonia. Sono una ventina i pedoni investiti da inizio anno in città tra quelli che hanno riportato traumi maggiori. Decine quelli che invece hanno riportato ferite lievi.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare