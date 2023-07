Attualita 218

Caltanissetta. La ministra Locatelli chiama Ruvolo ed invita l'associazione a stilare le linee guida del piano operativo per i soggetti disabili

ExpoAid 2023: l'iniziativa si terrà al PalaCongressi di Rimini i prossimi 22 e il 23 settembre

Redazione

31 Luglio 2023 16:43 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-la-ministra-locatelli-chiama-ruvolo-ed-invita-lassociazione-a-stilare-le-linee-guida-del-piano-operativo-per-i-soggetti-disabili Copia Link Condividi Notizia

Si terrà al PalaCongressi di Rimini i prossimi 22 e il 23 settembre l’evento ExpoAid 2023 tema: "Io, Persona al centro" – associazioni, inclusione, disabilità; un grande evento istituzionale per il mondo del Terzo settore che si occupa di disabilità. Al centro dei lavori il tema della attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, della loro piena partecipazione alla vita sociale, politica e civile e valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti.

La manifestazione è promossa dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità per tracciare le linee guida del nuovo piano nazionale per la disabilità. Saranno previste attività sportive e ricreative, un’area espositiva, seminari di confronto e momenti partecipativi e di formazione.

Alla importante manifestazione sarà presente la cooperativa sociale Etnos, presieduta da Fabio Ruvolo.

Sei i seminari dedicati ad altrettante aree tematiche attraverso cui verrà declinato il tema principale “Io, Persona al centro”: “Accessibilità universale, luoghi della cultura e turismo inclusivi”, “Disabilità e Sport: campioni e atleti a confronto”, “Salute e benessere sociale”, “Percorsi per l’inclusione lavorativa”, “Disturbi del neurosviluppo: vita, famiglia, opportunità”, “Il Progetto Individuale di Vita: le basi”.

“Sarà un momento importante per incontrarci - ha detto la ministra Locatelli - ma soprattutto per fare squadra per il futuro e cambiare finalmente la prospettiva che siamo impegnati a promuovere per assicurare a tutte le persone una vita autonoma e indipendente, come sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Insieme possiamo fare sempre di più”.

L’obiettivo dell’appuntamento è quello di lanciare le linee guida per la stesura del piano operativo nazionale per le persone con disabilità, come ha spiegato Locatelli: "Si tratta di una iniziativa veramente importante, aperta a tutto il mondo associativo e del terzo settore. Credo ci sarà una piena partecipazione e sarà un momento di incontro e confronto con le istituzioni".

Ad invitare la coop. Soc. Etnos, con una telefonata al presidente Ruvolo, la stessa ministra: "E' stata una grande emozione ricevere la telefonata della ministra Locatelli. Etnos rappresenta una realtà ormai consolidata sul territorio, la disabilità per noi è 'normalità' e lavoriamo pure per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento anche attraverso eventi che coinvolgano tutti i gruppi con i quali collaboriamo che spaziano dalle case protette per donne vittime di violenza ai progetti di inclusione lavorativa come Equo cream cafè e N'arancina speciale. Essere punto di riferimento a livello nazionale ci inorgoglisce e ci rende felici, soprattutto per i ragazzi che lavorano con noi e che sono la nostra 'forza'".



Si terrà al PalaCongressi di Rimini i prossimi 22 e il 23 settembre l'evento ExpoAid 2023 tema: "Io, Persona al centro" - associazioni, inclusione, disabilità; un grande evento istituzionale per il mondo del Terzo settore che si occupa di disabilità. Al centro dei lavori il tema della attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, della loro piena partecipazione alla vita sociale, politica e civile e valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti.

La manifestazione è promossa dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità per tracciare le linee guida del nuovo piano nazionale per la disabilità. Saranno previste attività sportive e ricreative, un'area espositiva, seminari di confronto e momenti partecipativi e di formazione. Alla importante manifestazione sarà presente la cooperativa sociale Etnos, presieduta da Fabio Ruvolo.

Sei i seminari dedicati ad altrettante aree tematiche attraverso cui verrà declinato il tema principale "Io, Persona al centro": "Accessibilità universale, luoghi della cultura e turismo inclusivi", "Disabilità e Sport: campioni e atleti a confronto", "Salute e benessere sociale", "Percorsi per l'inclusione lavorativa", "Disturbi del neurosviluppo: vita, famiglia, opportunità", "Il Progetto Individuale di Vita: le basi". "Sarà un momento importante per incontrarci - ha detto la ministra Locatelli - ma soprattutto per fare squadra per il futuro e cambiare finalmente la prospettiva che siamo impegnati a promuovere per assicurare a tutte le persone una vita autonoma e indipendente, come sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Insieme possiamo fare sempre di più". L'obiettivo dell'appuntamento è quello di lanciare le linee guida per la stesura del piano operativo nazionale per le persone con disabilità, come ha spiegato Locatelli: "Si tratta di una iniziativa veramente importante, aperta a tutto il mondo associativo e del terzo settore. Credo ci sarà una piena partecipazione e sarà un momento di incontro e confronto con le istituzioni". Ad invitare la coop. Soc. Etnos, con una telefonata al presidente Ruvolo, la stessa ministra: "E' stata una grande emozione ricevere la telefonata della ministra Locatelli. Etnos rappresenta una realtà ormai consolidata sul territorio, la disabilità per noi è 'normalità' e lavoriamo pure per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento anche attraverso eventi che coinvolgano tutti i gruppi con i quali collaboriamo che spaziano dalle case protette per donne vittime di violenza ai progetti di inclusione lavorativa come Equo cream cafè e N'arancina speciale. Essere punto di riferimento a livello nazionale ci inorgoglisce e ci rende felici, soprattutto per i ragazzi che lavorano con noi e che sono la nostra 'forza'".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare