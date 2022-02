Politica 672

Caltanissetta, la Lega chiede decalogo per i migranti ma non fa nessun cenno ai nisseni che non rispettano le regole

Per i consiglieri comunali serve decalogo per gli extracomunitari che "sconoscono, a causa delle diversità culturali, il modo corretto e sano della vita cittadina"

Rita Cinardi

Ha suscitato perplessità, e in molti casi anche indignazione, tra i cittadini di Caltanissetta una frase inserita all’interno di una interpellanza sul centro storico cittadino dei consiglieri comunali della Lega rivolta al sindaco Roberto Gambino. Dopo aver fatto il punto sulle cose che non vanno in centro storico – degrado, scarsa illuminazione, mancanza di progettualità – i consiglieri comunali Valeria Visconti e Oscar Aiello interpellano il primo cittadino "sulla necessità di affiggere, a tappeto, sui muri delle vie, nei bar, davanti le scuole e gli ospedali, un’ordinanza-decalogo con le principali regole comportamentali, da far rispettare agli extracomunitari che sconoscono, a causa delle diversità culturali, il modo corretto e sano della vita cittadina, e che in quel modo sarebbero aiutati a rispettare la città e i cittadini che li accolgono". Nessun cenno invece a un decalogo di regole comportamentali per i cittadini nisseni che, spesso, sono stati sorpresi a non rispettare le norme soprattutto per quanto riguarda l’abbandono dei rifiuti in aree nascoste del centro storico o a posteggiare le auto in zone vietate, accanto a luoghi simbolo della città. Non è raro infatti vedere auto posteggiate attorno alla fontana del Tritone in barba a qualsiasi regola sul decoro e la viabilità. (L'interpellanza in allegato in fondo alla pagina)



