Politica 362

Caltanissetta, la IV commissione consiliare: "Sarà rifatta la pavimentazione di Villa Amedeo"

Di seguito il comunicato stampa a firma del presidente della IV Commissione Michele D'Oro

Redazione

03 Ottobre 2023 11:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-la-iv-commissione-consiliare-sara-rifatta-la-pavimentazione-di-villa-amedeo Copia Link Condividi Notizia

Nell’ambito delle proprie prerogative, la IV Commissione Consiliare Permanente da me presieduta si occupa da tempo anche delle ville comunali al fine di contribuire con proposte e iniziative alla piena e soddisfacente fruizione da parte della cittadinanza. Nei giorni scorsi, dopo aver effettuato dei sopralluoghi, si è proceduto all’audizione degli assessori Rando, Garozzo e Andaloro con contestuale condivisione di una nota contenente tutte le criticità rilevate dalla commissione. L’assessore Frangiamone, pur invitato, si trovava fuori sede ed è stato audito ieri.

Nel corso della seduta il dottor Frangiamore ha ampiamente illustrato ai componenti della commissione le modalità di intervento riguardo le aree a verde delle ville, nonché le attività di pulizia delle stesse. Riguardo alle criticità evidenziate, l’assessore si è impegnato ad intervenire sollecitamente, ma il punto più rilevante dell’audizione è certamente relativo alla pavimentazione della villa Amedeo, definita “impraticabile“ dalla commissione già in seguito al primo sopralluogo effettuato il 10 agosto scorso.

L’assessore Frangiamone, riscontrando i ripetuti solleciti, ha dichiarato che la pavimentazione sarà presto oggetto di intervento da parte della ditta, affinché risulti pienamente rispondente alle legittime aspettative dei cittadini nisseni ed alle prescrizioni contenute nel bando di gara. Esprimo piena soddisfazione per avere contribuito alla risoluzione di un problema che ha finora ingenerato grandi perplessità in tutti i fruitori delle ville e ringrazio tutti i componenti della Commissione, oltre agli Assessori e i dipendenti dell’ufficio tecnico che stanno seguendo con grande determinazione la vicenda.

Il Presidente IV Commissione

Consigliere Michele D’Oro



Nell'ambito delle proprie prerogative, la IV Commissione Consiliare Permanente da me presieduta si occupa da tempo anche delle ville comunali al fine di contribuire con proposte e iniziative alla piena e soddisfacente fruizione da parte della cittadinanza. Nei giorni scorsi, dopo aver effettuato dei sopralluoghi, si è proceduto all'audizione degli assessori Rando, Garozzo e Andaloro con contestuale condivisione di una nota contenente tutte le criticità rilevate dalla commissione. L'assessore Frangiamone, pur invitato, si trovava fuori sede ed è stato audito ieri. Nel corso della seduta il dottor Frangiamore ha ampiamente illustrato ai componenti della commissione le modalità di intervento riguardo le aree a verde delle ville, nonché le attività di pulizia delle stesse. Riguardo alle criticità evidenziate, l'assessore si è impegnato ad intervenire sollecitamente, ma il punto più rilevante dell'audizione è certamente relativo alla pavimentazione della villa Amedeo, definita "impraticabile" dalla commissione già in seguito al primo sopralluogo effettuato il 10 agosto scorso. L'assessore Frangiamone, riscontrando i ripetuti solleciti, ha dichiarato che la pavimentazione sarà presto oggetto di intervento da parte della ditta, affinché risulti pienamente rispondente alle legittime aspettative dei cittadini nisseni ed alle prescrizioni contenute nel bando di gara. Esprimo piena soddisfazione per avere contribuito alla risoluzione di un problema che ha finora ingenerato grandi perplessità in tutti i fruitori delle ville e ringrazio tutti i componenti della Commissione, oltre agli Assessori e i dipendenti dell'ufficio tecnico che stanno seguendo con grande determinazione la vicenda.

Il Presidente IV Commissione

Consigliere Michele D'Oro

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare